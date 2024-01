Arquiteta mostra suíte da filha de Virgínia e Zé Felipe e internautas reagem: ‘Quarto de realeza'

A arquiteta de Virgínia e Zé Felipe, Izadora Mariano, publicou m vídeo no Instagram, na terça-feira (23), mostrando o novo quarto da filha mais velha do casal, Maria Alice. A profissional revelou que o quarto “era o mais pedido” pelos internautas.

O quarto de Maria Alice conta com uma cama enorme e um lustre. O banheiro segue a temática delicada, puxada para o rosa, com direito a uma banheira gigante.

Nos comentários das imagens, os seguidores de Izadora se surpreenderam com o luxo do cômodo da criança de 2 anos. “Quarto de realeza. Lindo”, escreveu um. “Um palácio para essa princesa”, opinou outro. Os internautas também já estão pedindo para a profissional compartilhar as imagens do quarto de Maria Flor.