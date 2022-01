Apresentadores da Globo usam roupa igual ao vivo e divertem público; confira

Uma coincidência de figurino divertiu os jornalistas Carlos Tramontina e Roberto Kovalick, neste sábado (22), na TV Globo. Durante uma interação entre o SP1 e o Jornal Hoje, os dois estavam vestindo terno cinza, camiseta social em tom claro e gravata vermelha escura.

Os âncoras se divertiram com a semelhança. Descontraído, Kovalic elogiou a roupa do colega assim que ele apareceu na transmissão. Tramontina, por sua vez, até posou ao lado do telão para comparar o figurino.

Nos bastidores da redação, os apresentadores publicaram uma foto do momento inusitado. Confira:

