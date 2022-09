Apresentadora do GNT, Micaela Góes, é assaltada no Rio de Janeiro

A apresentadora do programa "Santa Ajuda", no GNT, Micaela Góes foi assaltada no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (28). Conforme relato publicado em seu Instagram, o suspeito chegou armado e encapuzado, e roubou o celular e a aliança.

Micaela já havia deixado as filhas na escola e estava parada no sinal da Rua Conde de Irajá esquina com a Pinheiro Guimarães, no bairro Botafogo. O homem lhe abordou em uma moto.

"Amigos, acabei de ser assaltada e levaram meu celular. Caso recebam mensagens estranhas ou pedido de dinheiro, não sou eu! Eu estou bem", disse.

Micaela Góes Apresentadora do GNT "Uma moto emparelhou ao lado e o assaltante encapuzado e armado pediu o telefone e minhas alianças de casamento. Entreguei tudo e ele seguiu. Fora o susto, a ameaça e a violência, estou bem. Vão-se os anéis e ficam os dedos!".

Micaela, que também é atriz, registrou um boletim de ocorrência online e bloqueou o telefone com a operadora, de acordo com informações do g1.

'Vão-se os anéis, ficam os dedos'

Em entrevista ao g1, relatou que conseguiu manter a calma. “Foi bem cedo, 7h, eu tinha acabado de deixar as minhas filhas na escola. Ele bateu no vidro, achei que queria passagem, botei o carro um pouquinho para o lado, ele me emparelhou e me apontou uma arma”, detalhou.

Após bater a arma contra o vidro do carro, pediu o telefone e a aliança. “Eu não tinha entendido que era um assalto. Mantive a calma e passei o que ele queria, ele recolheu e seguiu”, disse.

Para ela, o mais importante é a vida. "Você se sente muito invadido, é muita violência, pressão, medo. Uma arma apontada para a sua cara às 7 horas da manhã. Como é que pode? É horrível”, finalizou.