Após usar música de Gilberto Gil, rapper Tyler terá que pagar US$ 50 mil ao baiano

O rapper Tyler, The Creator vai pagar uma indenização de 50 mil dólares (o equivalente a R$ 246 mil) a Gilberto Gil. O norte-americano usou a música “Duplo Sentido”, do cantor e compositor brasileiro, em propaganda de sua grife lançada no último dia 6, a Golf Le Fleur, por cerca de três minutos, sem, no entanto, pedir autorização prévia ao baiano.

Após repercussão do fato, a equipe do músico entrou em acordo com a de Gil. O americano chegou a ligar para Gil para pedir desculpas, no último dia 12.

Em nota, a assessoria do rapper informou ainda que a Sony Publishing, que administra sua obra, “vai tomar as medidas cabíveis” e solicitou “que a campanha seja tirada do ar até um entendimento entre as partes”. No geral, já não se vê mais a propaganda na Internet.

Foto: Reprodução Instagram

A canção escolhida, “Duplo Sentido”, foi escrita por Gil e usada na campanha na voz de Tetê da Bahia para ilustrar a campanha que divulga a nova coleção da grife, com roupas e acessórios. O vídeo tem, ao todo, quatro minutos e 30 segundos.

A informação sobre a propaganda sem a prévia autorização também foi compartilhada no Instagram do próprio cantor baiano, que repostou um stories do produtor, compositor e cantor Evandro Fióti.

“Amo o querido. Mas ele usou uma música inteira do Gilberto Gil sem qualquer diálogo prévio e negociação de direitos autorais? Não dá para alegar desconhecimento, custo a acreditar que se fosse ao contrário a resolução seria amistosa”, escreveu o irmão do rapper Emicida no Instagram.

“Isso não é valorizar o Brasil, nem os criadores! Espero que tudo se resolva de forma justa e equilibrada, mas que vacilo!”, completou.