Após três anos de espera, segunda temporada de Cine Holliúdy estreia em agosto

Após três anos, a série "Cine Holliúdy" retorna às telinhas para a segunda temporada em agosto. Com estreia marcada para o próximo dia 23, a produção chega nas noites de terça-feira da TV Globo, trazendo de volta o cearense Edmilson Filho como Francis, Matheus Nachtergaele no papel de Olegário, Haroldo Guimarães como Munízio e Lorena Comparato como Formosa.

A novidade para o novo ano é a atriz Luisa Arraes no elenco. Ela será Francisca, filha de Olegário e da prostituta Madalena (Luiza Tomé) e chegará na fictícia Pitombas em busca de resposta e de conquistar o respeito do pai.

Arraes substitui Bianca Bin, que saiu do elenco por conta de falta de acordo com a emissora em relação a folgas, conforme a colunista Patrícia Kogut.

'Poesia, crítica e muito deboche'

Retornando ao papel de Olegário, Matheus Nachtergaele promete uma temporada com "poesia, crítica e muito deboche". Ao Extra, o ator revela que o tema da nova produção é uma disputa entre o cinema e a TV.

"Reunimos uma tropa de comediantes do Brasil todo pra fazer rir com poesia, crítica e muito deboche! O desejo de sonhar versus os eternos cacoetes machistas e fisiológicos da política brasileira: essa é a boa batalha no nosso circo. É cineminha mambembe com direção caprichada", pontuou Matheus.

A primeira temporada de Cine Holliúdy foi ao ar na Globo entre maio e julho de 2019, com 10 episódios.