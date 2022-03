Após sonho de Lina com gravidez, no BBB 22, suposição sobre Natália estar grávida agita internautas

Desde o último domingo, a suposição que Natália está esperando um bebê ronda a casa do BBB. Hoje, Lina comentou que sonhou com gravidez e Jessi disse à Natália que, segundo sua mãe, isso significa que alguma amiga irá engravidar. No dia da formação de paredão no reality, Natália comentou que estaria sentindo enjoos.

Na casa, Natália se envolveu com Eliezer e os brothers suspeitam que a possível gravidez seja dele.

Nas redes, os internautas resgataram uma previsão de Bianca Sensitiva, em que ela prevê que uma participante do BBB 22 sai grávida.

Bianca já havia feito outras previsões quanto ao programa e duas delas se concretizaram: uma expulsão e uma desistência. A expulsão foi da sister Maria e, no último domingo (27), Thiago Abravanel apertou o botão da desistência e saiu da casa.

Com os acertos, os seguidores passaram a levar a sério as previsões e cogitar ainda mais a gravidez no programa.