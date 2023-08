Após ser internada por infecção, Madonna retoma os ensaios para turnê, diz site

Após ser internada com uma infecção bacteriana grave, a cantora Madonna teria retomado os ensaios da Celebration Tour, sua turnê mundial em comemoração aos quarenta anos de carreira, que foi adiada por conta da doença. A estrela pop, que recebeu alta no último mês, chegou a ser intubada na UTI devido à infecção. As informações são do jornal The Sun.

De acordo com a publicação, a artista teria reservado, mais uma vez, o Nassau Coliseum, em Nova York, onde montará sua produção pelos próximos dois meses.

Fontes ligadas à cantora afirmaram ao veículo que ela também fez um ensaio super secreto em sua passagem pelo Reino Unido, para o início da nova turnê.

"Ela ainda está em recuperação, mas Madonna está se esforçando para voltar aos ensaios. Ela não apenas reservou o Coliseum em Nova York, mas também um segundo local em Londres para a última semana de ensaios gerais", disse a fonte.

Infecção grave

Em junho deste ano, Madonna foi encaminhada ao hospital após ser encontrada desacordada em Nova York, nos Estados Unidos, e receber uma injeção de Narcan para ser reanimada.

Em seguida, a cantora foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo intubada, por conta de uma infecção bacteriana grave.

O anúncio do estado de saúde da artista foi feito por seu empresário, Guy Oseary, no dia 28 de junho. Ela precisou adiar a estreia de sua nova turnê devido ao seu estado de saúde.