Após quatro anos longe da Sapucaí, Susana Vieira desfilará pela Grande Rio em 2023

Após quatro anos longe do sambódromo, Susana Vieira desfilará novamente em 2023, representando a escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, campeã do carnaval carioca deste ano. As informações são do Metrópoles.

“Voltei! Aqui é o meu lugar, estou trabalhando junto com a feiticeira, mas eu vou sair na escola. Linda, maravilhosa, octogenária, mas viva e feliz, voltei para minha família, minha família Grande Rio”, disse

Membro da escola há 30 anos, a artista desfilou diversas vezes pela Grande Rio, mas precisou se afastar da avenida nos últimos anos: "Quatro anos, dois foram de pandemia, um foi porque eu estava com Covid e o outro acho que não sei, me desentendi com alguém lá, que eu não lembro quem era" contou Susana, explicando a ausência.

Em 2023, a atriz desfilará em um carro alegórico sozinha, com uma varanda baixa, próxima do chão.

“Eu venho sozinha acompanhada de um boi. A gente não vem no chão, devido ao pouco oxigênio que resta no meu pulmãozinho cansado, porque eu tive Covid esse ano. O médico disse que se fosse em um carrinho eu poderia vir, então o Jayder criou um carrinho para mim” confidenciou.

Ansiosa, Susana está animada para retornar após "ficar escondida em casa por três anos", como ela mesma declarou.