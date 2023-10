Após participar do ‘Domingão’, filho de Gugu retorna aos Estados Unidos

Após participar da “Batalha do Lip Sync”, quadro do "Domingão com Huck", no último domingo (8), João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, já retornou aos Estados Unidos. O jovem mora e estuda em Orlando, na Flórida.

Atualmente, João Augusto faz dois cursos universitários, de Administração e Comunicação, e a previsão é que ele termine os estudos em maio de 2024. O filho de Gugu já deixou claro que pretende seguir os passos do pai na TV.

Veja também

Batalha do Lip Sync

João Augusto disputou a “Batalha do Lip Sync” com João Guilherme Silva, filho mais velho de Faustão. O resultado foi um empate.

No palco, João Augusto ainda foi surpreendido com um vídeo de homenagem da mãe, Rose Miriam, e ficou visivelmente emocionado. Apesar da declaração, ela e o jovem estão em lados opostos da Justiça: João defende que a mãe e Gugu não tinham um relacionamento de marido de mulher.