Após notícia de despejo, Vanessa Jackson se pronuncia: 'não teve força policial'

A cantora Vanessa Jackson resolveu se pronunciar após o colunista Rogério Gentile, do portal Uol, publicar que a Justiça mandou despejá-la do imóvel onde mora em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e autorizar ainda o uso de força policial.

De acordo com informações do jornal Extra, a primeira vencedora do programa "Fama", da Rede Globo, disse que já deixou a casa, alugada pelo ex-namorado, e que não houve despejo.

"Não fomos procurados pela imobiliária e proprietária, até porque não tinha nada no meu nome. Então, não teve despejo, não tinha como. Quando a minha advogada foi procurada, imediatamente procuramos outros imóveis e saímos da casa para entrega total de chaves. Não teve força policial nem despejo. Não tinha nada envolvendo meu nome contratual", argumentou a cantora.

Cantora devia R$ 70 mil em aluguéis, segundo colunista

Vanessa rebateu as informações do colunista, que alegou que a cantora estava devendo R$ 70 mil em aluguéis. A dona do imóvel seria uma idosa de 76 anos, que "dependia dos aluguéis do imóvel para arcar com suas despesas de consumo".

Ainda segundo a publicação do colunista, em um trecho do processo, a defesa de Vanessa Jackson diz que a artista teria sido "deixada a mercê de sua própria sorte, com três crianças, e a mãe idosa acamada", após o fim do relacionamento. A Justiça não teria aceitado a alegação da defesa, autorizando, assim, o despejo.