Após invasão hacker, dados sigilosos da Record estão a venda na deep web, informa colunista

Após sofrer uma invasão no sistema central de dados e conteúdo, a Record teve agora dados e materiais sigilosos expostos na 'deep web' - área da internet que fica 'escondida' e possui pouca regulamentação.

A informação é do colunista do Splash UOL, Ricardo Feltrin. Segundo ele, estariam disponíveis uma planilha digitalizada com gastos detalhados do grupo Record, além de documentos do faturamento com publicidade e do departamento Jurídico da emissora.

Dados e documentos pessoais de artistas da Record também estariam disponíveis na deep web, como o passaporte de uma estrela do entretenimento da emissora, informa o colunista sem citar nomes.

Mesmo com as novas informações, a Record ainda não se manifestou sobre o caso.

Invasão e pedido de resgate

A Record foi alvo de invasão hacker no último dia 8 de outubro. Acervos de reportagens, memória e quadros estão "sequestrados", afetando tanto programa jornalísticos como de entretenimento.

Segundo o colunista, os invasores pediram R$ 35 milhões em bitcoins (criptomoeda não rastreável). O valor teria um 'desconto' de R$ 10 milhões caso o pagamento tivesse sido feito até as 13h49 deste sábado (15).

Contudo, mesmo se a Record pagasse o 'resgate', não haveria certeza de que os dados não seriam copiados e revendidos de qualquer forma pelos criminosos.