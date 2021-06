Após entrevista, Luciano Huck recebe críticas por voto em 2018

O apresentador Luciano Huck recebeu críticas após declarar ter votado em branco no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. O comentário ocorreu durante entrevista ao programa Conversa com Bial, nesta quarta-feira (16), na TV Globo.

Disputaram pelo cargo Jair Bolsonaro (sem partido — à época do PSL) e Fernando Haddad (PT).

“Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo”, afirmou.

Nas redes sociais, usuários recordaram que ele havia apoiado Bolsonaro e frisado “nunca votar no PT”. A maioria dos comentários sugere que ele tenha omitido o verdeiro voto.

Samantha Schmütz critica voto em branco

Após a entrevista de Huck, a atriz Samantha Schmütz compartilhou uma postagem sobre voto em branco em 2018. A publicação endossou o coro do internautas, que discordaram do posicionamento do apresentador.

“Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no País“, diz trecho da publicação compartilhada no Instagram.

