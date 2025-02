Após 'dívida' com os pais, filho de Simone Mendes vende brinquedos e fatura mais de R$ 27 mil

Henry Diniz, filho de 10 anos da cantora Simone Mendes e do empresário Kaká Diniz, lucrou mais de R$ 27 mil ao vender seus próprios brinquedos e outros itens. Ele precisava pagar uma dívida com os pais após pegar um cartão escondido para comprar objetos de jogos.

A história foi compartilhada por Kaká nas redes sociais. Quando ele e Simone descobriram as compras no cartão, confiscaram o celular do garoto e afirmaram que só devolveriam após ele restituir o valor gasto.

Somente com alguns bichos de pelúcia e um iPad, por exemplo, Henry faturou R$ 10,5 mil.

'Pegou gosto pelo lucro', diz Kaká Diniz

Segundo Kaká Diniz, Henry "pegou gosto pelo lucro" e segue vendendo seus pertences mesmo após o pagamento da dívida.

"Ah, Kaká, mas ele é filho de famoso...' Não importa, cada um atira com as armas que tem. Ele está sozinho vendendo, não estou fazendo por ele. Então, ele tem tido a percepção e o gosto por trabalhar, faturar e correr atrás do resultado. Ele quer continuar vendendo e sabe que o dinheiro vai para o bolso dele", comentou o empresário.

