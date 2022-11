Após briga na Record, Vini Buttel mostra rosto ferido e culpa Hadson pela confusão

O ex-participante de 'A Fazenda 14' Vini Buttel fez o primeiro pronunciamento público logo após se envolver em uma briga generalizada com o ex-BBB Hadson Nery e o também ex-peão Lucas Santos. Segundo ele, Hadson teria iniciado a confusão. "Ele é uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo esse momento", declarou.

Em um vídeo dos bastidores do 'Celeiro da Justiça', programa onde tudo ocorreu, Hadson apareceu sangrando, enquanto seguranças e parte da equipe do programa separavam os dois.

Durante a madrugada, após repercussão das imagens nas redes sociais, Vini usou os Stories do Instagram para mostrar como o próprio rosto ficou após a confusão.

"E aí, gente. Apareci. Chateado para caramba com todo o ocorrido, mas eu estou bem. Agradeço todas as mensagens de carinho, dos meus amigos, os fãs preocupados. O sangue que vocês viram foi daqui, meu narizinho está intacto. tô com esses arranhões, parece que eu briguei com uma jaguatirica", disse apontando para a pálpebra do olho.

Segundo ele, Hadson teria sido o responsável pelo embate físico e a motivação teria, segundo ele, o intuito de defender Lucas Santos.

"A gente estava em um programa de humor, provocação, e ele não aguentou a provocação e aí ele foi em cima do Lucas, alteradíssimo, falando um monte de coisas e eu me coloquei no meio dos dois sim, eu fui defender o meu amigo", alegou.

Em seguida, ele voltou a acusar Hadson, supondo que o ex-BBB estaria apenas atrás de repercussão. "Provavelmente ele é uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo esse momento. É uma fama tão feia, né? Não queria tá passando por isso, mas infelizmente eu tô aqui", finalizou no relato.

Entenda a confusão

A gravação do programa "Celeiro da Justiça", comandado por Lucas Selfie, na RecordTV terminou com troca de socos e cenário destruído na tarde de quarta-feira (9). Hadson Nery, o Hadballa, ex-BBB e Power Couple, e Vini Buttel, ex-Fazenda, brigaram e saíram ensanguentados dos estúdios.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a confusão começou quando Hadballa se desentendeu com Lucas Santos, ex-Fazenda e amigo de Vini, e acabou agredindo-o. Vini entrou na briga para defender Lucas e começou a bater em Hadson.