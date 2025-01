Após boatos, Globo nega saída de Ana Maria Braga: 'Mera especulação'

Rumores sobre o futuro de Ana Maria Braga na TV Globo tomaram conta das redes sociais nesta semana. As especulações indicavam uma possível saída da apresentadora do comando do 'Mais Você', programa já cativo nas manhãs da emissora.

O colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, havia publicado que a alteração na grade da programação da Globo seria realizada a partir de 2026. Segundo ele, a comunicadora passaria a apresentar apenas programas por temporada, assim como Tadeu Schmidt.

Conforme a publicação, com a extinção do 'Mais Você', Patrícia Poeta assumiria o comando das manhãs da emissora. A ideia seria de que o Encontro ganhasse mais espaço, assim como os noticiários locais e nacionais da grade matinal.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a assessoria de imprensa da Globo negou as informações. Em nota, a emissora afirmou que os rumores não passam de "mera especulação" e que Ana Maria segue no Mais Você, não existindo "intenção alguma de mudança".

Ana Maria Braga em novo reality show

Na contramão das especulações, Ana Maria assumiu novo compromisso neste ano: apresentar um reality show culinário no horário nobre na TV Globo.

A titular do Mais Você estará à frente da versão brasileira do 'Next Level Chef'. O anúncio foi realizado pela própria apresentadora no Upfront 2025, evento que revelou novidades da emissora para o mercado publicitário.

Na atração de sucesso nos Estados Unidos e na Europa, jurados e apresentadores selecionam chefs de cozinha para treiná-los a ser a nova estrela da gastronomia. A competição chega ao Brasil para testar as habilidades - e o controle emocional - dos competidores.

Chefs amadores ou profissionais e até chefs que se destacam na internet podem participar do programa, que é uma versão brasileira de Next Level Chef, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay. Ao todo, serão selecionados 24 participantes.

Em cada episódio do reality show, os chefs serão desafiados a cozinhar em ambientes completamente distintos em termos de recursos, utensílios e ingredientes. A estreia está prevista para o segundo semestre deste ano.