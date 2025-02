Após boatos de 'climão' com Bruna Marquezine na família, filha de Virginia revela saudade da atriz

Em meio a boatos de que houve "climão" de Bruna Marquezine com a família do namorado, João Guilherme, durante o aniversário dele na Fazenda Talismã, uma das filhas de Virginia e Zé Felipe, Maria Flor, disse estar com saudade da atriz. Maria Flor foi clicada pelo influenciador Lucas Guedez falando sobre a artista em vídeo no Instagram nesta quinta-feira (6).

"Você está com saudade de quem?", perguntou Lucas. A pequena de dois anos respondeu: "Da Bruna!". O influencer sugeriu uma ligação para a atriz e Flor disse que ia pedir um presente a ela.

"Acabou de virar amiga da Bruna e já quer pedir presente", comentou Lucas, dando risada da situação.

Veja também Zoeira Gracyanne Barbosa fala sobre fim com Belo no BBB 25 e cita arrependimento: 'É o homem da minha vida' Zoeira BBB 25: participantes são avisados sobre fim das duplas no reality Zoeira MasterChef fica sem nova 'Ana Paula Padrão' em 2025 e deve ter mais mudanças, segundo colunista

Críticas por não aparecer em fotos

Bruna Marquezine foi alvo de críticas nas redes sociais após não aparecer em fotos e vídeos da família de João Guilherme durante a festa de aniversário. Internautas começaram a especular principalmente por ela não estar presente na "cobertura" de Virginia, conhecida por publicar tudo nos stories do Instagram.

Legenda: Virgínia publicou foto de João Guilherme e a família, e a ausência de Bruna foi sentida Foto: Reprodução/Instagram

Quando a atriz aparecia, era somente no fundo dos vídeos. Algumas pessoas acreditam que Bruna ficou desconfortável com a cobertura de Virgínia do aniversário, já que ela sempre manteve a vida pessoal fora dos holofotes.

Após a circulação dos rumores, fãs descobriram que Bruna não segue Virginia, apesar da influenciadora segui-la.

“Povo acha que a Bruna Marquezine é obrigada a ficar 24 horas com o celular filmando tudo igual à Virgínia… Pelo amor de Deus, né? E vamos ser sinceros também: todo mundo sabe que a Virgínia ficou desconfortável com medo de todos gostarem de Bruna e deixarem ela de lado. Isso é óbvio”, opinou uma pessoa no X, antigo Twitter.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.