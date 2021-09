Após anunciar saída da Globo, Tiago Leifert participará do 'Mais Você' nesta sexta-feira (10)

Tiago Leifert, 41,Bestará nesta sexta-feira (10) no "Mais Você", da TV Globo, falando da saída dele da emissora carica depois de 16 anos. A participação dele foi anunciada no Instagram da apresentadora Ana Maria Braga, na quinta-feira (9).

"Eu convidei e ele aceitou! Todo mundo sabe da minha admiração pelo profissionalismo e competência dessa pessoa! Amanhã tem café da manhã com Tiago Leifert no Mais Você!", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto com o apresentador publicada na rede social.

A TV Globo anunciou, na tarde de quinta-feira (9), que o apresentador deixará o canal em dezembro. Em comunicado, a emissora carioca informou que ele "amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa".

Os novos apresentadores de 2022 das atrações "Big Brother Brasil" e do "The Voice Brasil" ainda serão definidos.

Decisão

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse Tiago Leifert em texto divulgado pela Globo.

"A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas", afirmou.

'The Voice Brasil'

Segundo a TV Globo, Tiago Leifert apresentará a décima temporada do "The Voice Brasil" até o dia 23 de dezembro.

Pelo Instagram, ele informou sobre deixar a emissora carioca, lembrando os 16 anos como funcionário. "Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho certeza que posso voltar um dia".