Após agravo em quadro de saúde, Jamie Foxx está estável e não corre mais risco de morte

Um mês após ser hospitalizado, o ator Jamie Foxx estabilizou o quadro de saúde e deixou de correr risco de morte. Apesar disso, ainda não há previsão de alta. As informações foram divulgadas pela revista People por meio de uma fonte ligada ao artista.

Segundo a People, Foxx teria sofrido uma tentativa de golpe por membro da equipe de "Back in action", filme em processo de filmagem e estrelado por ele.

Com isso, teve um "colapso" e precisou ser reanimado no local. Nem a equipe médica, nem família, nem a assessoria de comunicação do ator revelaram o motivo da sua internação.

Ainda de acordo com a People, Jamie enfrentava conflitos no trabalho, chegando a demitir quatro membros da equipe.

O colega de profissão e amigo Kevin Hart afirmou, nesta semana, que Foxx tem apresentado melhora. A declaração foi dada ao podcast americano "Impaulsive".

"O legal é que ele está melhorando em sua situação, e as orações de todos, o amor de todos, a energia, todas essas coisas são vistas e sentidas [por ele]", disse.

Jamie Foxx é conhecido por protagonizar o filme "Django Livre", de Quentin Tarantino, e atuar como Ray Charles no musical "Ray".