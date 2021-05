Aos 101 anos, ator e dublador Orlando Drummond é internado em estado grave no Rio

O ator e dublador Orlando Drummond, 101, está internado há cerca de 15 dias no Rio de Janeiro com um quadro grave de infecção urinária. A informação foi confirmada pelo neto dele, Alexandre Drummond, nessa sexta-feira (7).

Segundo o familiar, o avô ficou por alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas havia apresentado melhora no estado de saúde e foi remanejado para o quarto.

Nessa sexta-feira (7), no entanto, a infecção voltou. Ele disse ainda que é comum o avô ter esse tipo de infecção. "Ele teve uma recaída", explicou o neto. Alexandre diz que os médicos estão procurando alternativas de tratamento, visto que o antibiótico que estava sendo administrado não poderá mais ser usado.

"Além dos rins não aguentarem mais, porque era muito forte, o antibiótico já não teria a mesma resposta", ponderou. "Mas ele é o nosso Highlander e acreditamos que ele vai sair dessa, contamos com as orações de todos".

Imunização

Alexandre Drummond também contou que a família evitou o quanto pode internar o avô, por causa da pandemia de Covid-19, mas isso acabou sendo necessário. Ele disse que o fato de Orlando já ter tomado as duas doses da vacina os tranquilizou.

Em 26 de fevereiro, Orlando Drummond recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa. A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu a primeira dose do imunizante em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade carioca.

Ao lado de Chico Anysio, Orlando Drummond ganhou notoriedade com o personagem Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, criado em 1952 para a versão do programa ainda no rádio. Ele também ficou conhecido por dublar Scooby Doo, Alf ("Alf: O ETeimoso"), Popeye, e Vingador ("Caverna do Dragão").