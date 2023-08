Antonia Fontenelle pede pra sair do 'Morning Show' após ser desmentida ao vivo, diz jornal

A jornalista e empresária Antonia Fontenelle pediu para sair do "Morning Show", programa matutino da Jovem Pan News, segundo informações do portal F5, da Folha de São Paulo. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, na terça-feira (15), a youtuber afirmou que a decisão veio após desentendimentos com a equipe do programa.

Na última segunda-feira (14), a comentarista do matinal foi desmentida ao vivo pelo apresentador do programa, Paulo Mathias, enquanto havia um debate sobre a possível quebra do sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Cadê os contêineres de presentes que o Lula ganhou de chefes de Estado mundo afora? Ele prestou contas? Disse onde estão os presentes e o que foi feito com eles?", questionou Antonia. Paulo Mathias cortou o assunto: "Antonia, as pessoas não entendem quando a gente tem que abordar o fato", começou.

"O fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. Sou obrigado, por uma questão de ética jornalística, a me ater aos fatos. Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens desaparecidos. Estou fazendo esse registro aqui porque a gente sempre precisa se ater aos fatos", argumentou o apresentador.

No clipe divulgado em seu canal no YouTube, Fontenelle afirma que não estava disputando espaço com ninguém, "e, sim, somando". "Desde o primeiro dia que entrei no 'Morning Show', eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com o Paulo Mathias e com o Felipeh Campos. Não é nada pessoal, é só profissional mesmo, até porque a gente se diverte juntos", disse.

Contrato com a emissora permanece

Fontenelle, que é amiga do ex-presidente da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho - conhecido como Tutinha - disse que segue como contratada da emissora. "Tutinha é um amigo querido e sempre que ele precisar de mim farei o possível pra atendê-lo", disse ela ao F5.

Antonia esclareceu que não houve rescisão de contrato e que segue disponível para outros projetos da emissora. "Depende deles. Minha relação com a Jovem Pan é de muito carinho e longa data. Tutinha é imprevisível e eu também sou, tudo pode acontecer", completou.

Contatada, a Jovem Pan disse que não comentará sobre o assunto.