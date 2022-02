O ano novo astrológico acontece em março, quando o Sol ingressa em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Neste ano, essa passagem acontece no dia 20 de março, aproximadamente às 12:30. Analisando o Mapa Astral desse momento, podemos nos preparar melhor para esse novo momento astrológico.

O ascendente do Ano Novo Astrológico 2022

Gêmeos é o signo relacionado à intelectualidade, ao processo de aprendizagem e ao ímpeto natural que o seu humano tem de buscar conhecer o seu entorno. Por isso, quando esse signo está posicionado na casa 1 do mapa astral, indica que seremos movidos pela racionalidade, em detrimento das emoções e impulsos. A habilidade de comunicação é favorecida pelas energias geminianas, que também nos ajudam a desenvolver a resiliência.

Ter Gêmeos como ascendente estimula a curiosidade e a criatividade, fazendo com que o nosso raciocínio seja mais ágil e dinâmico. Porém, o intenso fluxo de pensamentos pode ser um perigoso, principalmente para as pessoas ansiosas, porque nos deixa mais agitados e sem foco. Um dos cuidados que precisamos tomar está relacionado a iniciar muitos projetos (pessoais e profissionais), mas não ter persistência para concluí-los.

O planeta do amor no mapa do Ano Novo Astrológico

Vênus é, na realidade, esse astro é o regente de todas as nossas relações afetivas (o que engloba as românticas, as familiares, as amizades e qualquer tipo de relacionamento que desperta suas emoções). Na Astrologia, Vênus representa a energia feminina que existe em todos nós, e o posicionamento desse planeta em Aquário no seu Mapa Astral do Ano Novo Astrológico indica que a sensibilidade será desenvolvida no sentido humanitário e idealista, te direcionando a defender aqueles que são oprimidos.

No amor, estaremos mais focados em vivências que proporcionem mais liberdade para sermos nós mesmos e tudo aquilo que é conservador demais passa a parecer incompatível com a realidade. Essa excentricidade para nos relacionar pode ser desafiadora, principalmente no âmbito familiar, já que a família costuma ter muitas expectativas sobre nós e reconstruí-las é um processo desafiador.

Além disso, devido à influência desse signo, espera-se mais consciência, mais integridade e mais sustentabilidade vindo das pessoas. Por isso, os movimentos sociais com certeza vão ganhar mais espaço e visibilidade. A humanidade tende a entrar em um movimento de busca por cura interna e externa, o que se refletirá na natureza. Por isso, as terapias serão muito procuradas, sejam elas terapias convencionais ou holísticas. No contexto coletivo, a estrutura será refeita e novas formas de organização surgirão. A tecnologia vai ser uma revolução dentro das áreas sustentáveis.

O planeta regente de 2022 no mapa do Ano Novo Astrológico

Sendo o planeta regente de 2022, o posicionamento de Mercúrio em Peixes no Mapa Astral do Ano Novo Astrológico é muito marcante - também considerando que as energias piscianas já são impactantes neste ano, devido ao trânsito de Júpiter. Esse novo ciclo será propício para desconstruir crenças limitantes e renovar as esperanças. Se você perdeu a motivação de melhorar sua vida dentro do trabalho, do amor e na saúde, sentirá uma recuperação do ânimo e da determinação para correr atrás dos seus sonhos

