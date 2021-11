Anitta segue Deolane Bezerra no Instagram e imita bordão da influenciadora: 'a mãe tá estourada'

A cantora Anitta utilizou os stories do Instagram, na madrugada de quinta-feira (11), para se atualizar das novidades das redes sociais no Brasil e conhecer a advogada Deolane Bezerra, influenciadora e viúva do cantor MC Kevin. Ao lado de Lucas Guedez, outra personalidade da Internet, ela afirmou ter recebido uma aula sobre o assunto.

"Na aula de hoje aprendi quem é Deolane Bezerra, e eu amei, aprendi a falar ‘esquece, a mãe tá estourada’, ‘a mãe tá on e roteando’. Eu amei tudo que envolve ela", comentou a artista, que seguiu Deolane no Instagram. Veja:

Logo após a publicação de Anitta, a 'Dra', como Deolane é conhecida nas redes sociais, aproveitou para publicar os registros. Enquanto isso, no Twitter, os seguidores aproveitaram para brincar com a situação.

"Eu já quero essa amizade sincera entre Anitta e Deolane", supôs um dos usuários. Apesar de estarem se seguindo, as duas não deram indícios de um encontro presencial em breve.