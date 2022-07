Anitta recebe indicação ao VMA 2022 pela música 'Envolver'; confira outros indicados

A cantora Anitta foi indicada ao VMA 2022 pelo sucesso da música 'Envolver', concorrendo na categoria 'Melhor Artista Latino'.

"Oi, Anitta, bebê. As comemorações para sua primeira nominação ao VMA já estão prontas", publicou a MTV nas redes sociais.

Logo depois, a cantora lembrou que esta é a primeira vez que uma artista brasileira recebe uma indicação ao prêmio. O VMA 2022 será realizado no dia 28 de agosto, no Prudential Center, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Legenda: Anitta comemorou a indicação no Twitter Foto: reprodução/Twitter

Veja a lista completa de indicados do VMA 2022:

Artista do Ano

• Bad Bunny

• Drake

• Ed Sheeran

• Harry Styles

• Jack Harlow

• Lil Nas X

• Lizzo

Artista Revelação

• Baby Keem

• Dove Cameron

• GAYLE

• Latto

• Måneskin

• SEVENTEEN

Música do Ano

• Adele — Easy On Me

• Billie Eilish — Happier Than Ever

• Doja Cat — Woman

• Elton John & Dua Lipa — Cold Heart (PNAU Remix)

• Lizzo — About Damn Time

• The Kid LAROI & Justin Bieber — STAY

Melhor Latino

• Bad Bunny — Tití Me Preguntó

• Karol G & Becky G — MAMIII

• Anitta — Envolver

• Farruko — Pepas

• J Balvin & Skrillex — In Da Getto

• Daddy Yankee — REMIX

Vídeo do Ano

• Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version)

• Harry Styles – As It Was

• Doja Cat – Woman

• Olivia Rodrigo – brutal

• Drake, Future & Young Thug – Way 2 Sexy

• Ed Sheeran – Shivers

• Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Melhor Gravação Pop

• Harry Styles – As It Was

• Billie Eilish – Happier Than Ever

• Doja Cat – Woman

• Ed Sheeran – Shivers

• Olivia Rodrigo – traitor

• Lizzo – About Damn Time

Melhor Colaboração

• Rosalía & The Weeknd – LA FAMA

• Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

• Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY

• Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

• Drake, Future & Young Thug – Way 2 Sexy

• The Weeknd & Post Malone – One Right Now

• The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Melhor K-Pop

• BTS – Yet To Come

• ITZY – LOCO

• LISA – LALISA

• SEVENTEEN – HOT

• Stray Kids – MANIAC

• TWICE – The Feels

Melhor Gravação Hip-Hop

• Nicki Minaj & Lil Baby — Do We Have A Problem?

• Eminem & Snoop Dogg — From The D 2 The LBC

• Future, Drake & Tems — WAIT FOR U

• Kendrick Lamar — N95

• Latto — Big Energy

• Pusha T — Diet Coke

Melhor Gravação Rock

• Foo Fighters — Love Dies Young

• Jack White — Taking Me Back

• Muse — Won’t Stand Down

• Red Hot Chili Peppers — Black Summer

• Shinedown — Planet Zero

• Three Days Grace — So Called Life

Melhor Gravação R&B

• Alicia Keys — City of Gods (Part II)

• Chlöe — Have Mercy

• H.E.R. — For Anyone

• Normani & Cardi B — Wild Side

• Summer Walker, SZA & Cardi B — No Love (Extended Version)

• The Weeknd — Out Of Time