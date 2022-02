Anitta escolhe look de "gatinho" para comandar ensaio de seu bloco de carnaval

Anitta surpreendeu os fãs com o look escolhido para performar neste domingo (13) no ‘Ensaios da Anitta’, que ocorre no Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro.

Vestida com um biquíni felpudo, repleto de gatinhos brancos, a cantora deve agitar a noite carioca em mais uma edição do evento carnavalesco que reúne fãs e celebridades.

Essa mesma festa também aconteceu no sábado (12), no Memorial da América Latina, em São Paulo. Lá, a escolha do look foi uma referência ao Super Bowl, evento de futebol americano cuja final acontece hoje (13).

Na edição paulista do ‘Ensaios da Anitta’, estiveram presentes famosos como as influenciadoras digitais Pequena Lô e Gessica Kayane, a atriz Fê Paes Leme e a humorista Dani Calabresa. Uma das celebridades que já confirmou presença na edição carioca foi a advogada, maquiadora, cantora e ex-BBB Juliette.

