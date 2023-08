Anitta comete erro e chama Paolla Carosella de Paola ‘Caçarola’

A cantora Anitta divertiu os seguidores do Instagram, na quarta-feira (16), ao cometer um erro e trocar o sobrenome da chef Paolla Carosella. Ao falar da ex-jurada do Masterchef, Anitta se confundiu e a chamou de “Caçarola”. Ela estava explicando aos seguidores que a chef que trabalha com ela é muito fã de Paola.

“A Didia virou minha chef de cozinha. Ela é do Uruguai, então ela não sabe quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. A gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabe muito bem e fica louca por essa pessoa, que é a Paola 'Caçarola'. Eu falei para a Paola, e ela veio fazer uma surpresa para a Didia”.

No vídeo seguinte, Anitta corrigiu o próprio erro. “Eu falei o nome da Paola errado, o sobrenome. É Carosella. Eu falei Caçarola”, disse caindo na gargalhada.

Paolla também compartilhou o encontro com Didia e Anitta no Instagram, e elogiou as duas. “Anitta, além de foda, é muito fofa. E Didia é uma doçura. Muito feliz com esse encontro”, escreveu ela em suas redes sociais.