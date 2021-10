Angelina Jolie leva cinco dos seis filhos à pré-estreia do filme 'Eternos', em Los Angeles

A atriz Angelina Jolie levou os filhos à sessão de pré-estreia do filme 'Eternos', produção da Marvel em que é protagonista, realizada na noite de segunda-feira (18), em Los Angeles.

No local, cinco dos seis filhos da artista com o ex-marido, o ator Brad Pitt, posaram para as câmeras ao lado da mãe. Maddox, de 20 anos, os gêmeos Vivienne e Knox, de 13, Shiloh, de 15 anos, e Zahara, de 16, passaram pelo tapete vermelho.

Pax, de 17 anos, foi o único filho do ex-casal que não compareceu ao evento. Zahara apareceu ao lado de Angelina com o mesmo vestido utilizado pela mãe na edição de 2014 do Oscar.

Elenco de 'Eternos'

Além de Jolie, o restante do elenco, junto da diretora Chloe Zhao, também compareceu à pré-estreia. O longa conta com atuações de Richard Madden, Gemma Chan, Barry Keoghan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Gianni Calchetti e Sebastian Senior. Veja o trailer:

Na história, veremos como surgiram os Eternos, criaturas originárias dos primeiros seres a habitarem na Terra. Criados pelos deuses conhecidos como Celestiais, eles teriam que combater os Deviantes como inimigos.