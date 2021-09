Angelina Jolie e The Weeknd são novamente flagrados juntos e rumor de romance cresce

A atriz Angelina Jolie e o cantor The Weeknd foram novamente flagrados, no sábado (25), saindo para jantar juntos em um restaurante italiano em Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos, segundo o Mail Oline. Anteriormente, eles já foram vistos juntos em Los Angeles.

Conforme a publicação, os artistas passaram mais de duas horas na sala privada do estabelecimento de luxo Giorgio Baldi. Na entrada, os dois chegaram sozinhos, mas deixaram o local juntos, no mesmo carro.

Em 30 de julho, eles já haviam sido flagrados no mesmo restaurante. As aparições públicas da atriz e de The Weeknd lado a lado alimentam rumores que eles estão juntos. Nenhum deles confirma ou nega o boato.

Relacionamentos anteriores

Jolie foi casada três vezes, com Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton e Brad Pitt. Com o último marido, ela trava uma batalha judicial pela guarda dos seis filhos do casal.

No início de setembro, os advogados de Brad entraram com uma petição na Suprema Corte da Califórnia para uma revisão do caso de custódia do ex-casal após a desqualificação 'imprópria' do juiz John Ouderkirk.

Já o cantor canadense nunca foi casado, mas teve dois romances que renderam letras de músicas de sucessos. A canção "Save Your Tears" foi associada à modelo Bella Hadid, vista pela primeira vez com ele em abril de 2015, enquanto o artista se apresentava no Coachella e a escalou para o videoclipe de "In the Night". O casal se separou a primeira vez em novembro de 2016, mas voltou em novembro de 2017 e dois anos depois romperam novamente o relacionamento.

Entre a ida e volta com a modelo, ele engatou um romance com a atriz Selena Gomez, entre janeiro e outubro de 2017. Na época, a artista voltou com o ex-namorado, o também cantor Justin Bieber, e especialistas apontam que a música "I Was Never There" de The Weeknd é sobre a ex-estrela da Disney.

Os fãs também vasculharam as letras de "Privilege", "Try Me", "Hurt You", "Call Out My Name", "Wasted Times" e "Heartless", e afirmam ter encontrando referências ainda mais veladas sobre as ex-companheiras do cantor.