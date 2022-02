Angélica exibe capela ecumênica de sua mansão, presente do marido Luciano Huck

A apresentadora Angélica, 48, compartilhou em suas redes sociais um vídeo dividindo com os internautas a capela que tem em sua mansão. O espaço foi um presente do marido Luciano Huck, 50. No vídeo, Angélica ressalta a importância do ambiente para renovar sua fé e conta um pouco sobre a religiosidade da família.



"Muitas coisas me fazem bem, mas assim, uma das principais é ter fé. A fé me faz muito bem!", disse a apresentadora no vídeo gravado na capela.

Mesmo sendo judeu, Huck ofereceu o espaço para a esposa, com imagens de santos católicos e símbolos da religião judaica. "A gente fez uma capela meio ecumênica. Tivemos momentos lindos aqui e é um refúgio pra mim", comentou. Na postagem, Angélica ainda comentou que pretende, em todas as quartas-feiras, publicar conteúdos sobre bem-estar.