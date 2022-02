Andressa Urach, grávida de oito meses, é transferida para hospital com UTI

A ex-miss Bumbum Andressa Urach, que está grávida de oito meses e foi internada na última sexta (4), será transferida para um hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Thiago Lopes, marido da modelo, deu a notícia nas redes sociais, logo após a esposa ter picos de pressão alta e contrações.

"Acabaram de me ligar do hospital. Falaram que a Andressa vai ser transferida para um hospital de Porto Alegre. Está em uma ambulância, agora", iniciou ele em vídeo.

Thiago, no entanto, não mencionou o motivo da transferência de unidade. "Pediram para eu arrumar as coisas dela, com pertences, coisas de higiene pessoal. Estou indo para o hospital para acompanhar o percurso que a Andressa vai ser transferida com a ambulância", continuou.

Ainda no vídeo, ele também explicou que teve que voltar para casa para buscar a saída de maternidade da criança. Leon, como deve ser chamado o bebê, é o primeiro filho do casamento entre os dois.

Internação às pressas

A internação de Andressa ocorreu ainda na sexta-feira e foi divulgada no Instagram oficial dela. "Aceitamos orações para a saúde da Andressa e do Leon, dizia a legenda da publicação.

Legenda: Pressão de Andressa Urach chegou a 18/10 em hospital. Foto: Reprodução/Instagram

A preocupação seria o caráter prematuro do parto, já que os nove meses de gestação não estão completos. Vale lembrar que Andressa já é mãe de Arthur, de 17 anos, fruto de outro relacionamento.