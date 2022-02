Andressa Urach, grávida de 8 meses, é internada com pressão alta e contrações; "aceitamos orações"

Grávida de oito meses do segundo filho, a modelo e ex-Fazenda Andressa Urach foi internada com pressão alta e contrações, na noite da útlima sexta-feira (4).

Em comunicado publicado em seu Instagram pessoal, Andressa escreveu: "Quando cheguei no hospital, estava com pressão 18/10. Depois explico tudo que aconteceu".

Legenda: Pressão de Andressa Urach chegou a 18/10 em hospital. Foto: Reprodução/Instagram

Ainda nas redes sociais da modelo, uma mensagem pedia orações à Urach e ao bebê em estágio prematuro. "Aceitamos orações para a saúde da Andressa e do Leon", dizia a legenda do post.

Segundo o comunicado, Andressa foi levada ao hospital após sentir fortes dores das contrações. "O que nos preocupa é que o Leon está com apenas 33 semanas".

Leon é o primeiro filho de Andressa com o atual marido, Thiago Lopes. Ela ainda é mãe de Arthur, de 17 anos, de outro relacionamento.

Nos comentários da postagem, internautas mandaram energias positivas à modelo e desejaram melhoras. "Não se preocupe, tenha fé. Meu bebê nasceu com 32 semanas e hoje já tem 2 anos. Talvez tenha que ficar um pouco mais no hospital para ganhar peso, mais Deus está no controle de tudo", escreveu uma fã.