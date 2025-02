Andressa Urach diz que ganhou mais de R$ 7 milhões com conteúdo adulto em menos de um ano

A atriz pornô e influenciadora digital Andressa Urach gravou um vídeo para suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), e relatou que ganhou, em menos de um ano, mais de R$ 7 milhões com a produção de conteúdo adulto. Ela também criticou criadoras de conteúdo que falam mal dela.

"Mamãe fatura. Deus abençoa, porque não sou o tipo de pessoa que fica falando mal da vida dos outros. Pessoas prósperas falam de negócios e investimentos e não de outras pessoas. Você, que é uma pessoa tão infeliz e preocupada com a minha vida, fala mais... Tem umas criadoras de conteúdo tão recalcadas que nem me conhecem, mas falam mal de mim. Vai trabalhar, querida, talvez um dia você ganhe alguma coisinha”, iniciou a ex-A Fazenda.

Sem citar nomes, Andressa falou sobre uma pessoa que fica espalhando mentiras sobre ela. “Pode falar nas tuas fofocas para as suas amigas, que a mamãe ganhou mais de sete milhões em menos de um ano de conteúdo adulto. Daí você vai falar uma verdade. Você fica falando mentiras sobre mim e sobre os meus amigos porque é uma bruaca. Todo o mal que a gente planta, colhe”.

Fim do namoro

Recentemente, Andressa anunciou o término do namoro com o ator pornô Cassiano França. O trabalho com conteúdo adulto impactou no relacionamento.

“Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas no nosso trabalho é muito difícil ter um relacionamento. Fica a nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo, vida! Sucesso na tua carreira. Foi bom enquanto durou”, disse, na ocasião.