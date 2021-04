Andressa Urach abre processo contra Silas Malafaia por danos morais

Andressa Urach entrou com uma ação na Justiça contra o pastor Silas Malafaia. O processo foi movido após ele fazer declarações polêmicas em entrevista ao canal do YouTube Na Lata, de Antonia Fontenelle. As informações são do portal UOL.

Em segredo de Justiça, o processo foi aberto na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, disse que a ação foi iniciada na sexta-feira (9).

O advogado de Urach, Marco Meija, afirmou que a ação teve, como pedido principal, "indenização por dano moral". O valor solicitado foi de R$ 100 mil.

"O pastor fez um comentário muito duro de que ela não teria moral para entrar com uma ação contra ele. A partir disso, houve um levante de pessoas criticando-a e chamando-a de tudo que é nome", afirmou. "A maneira como ele falou fez com que tomássemos uma posição jurídica", acrescentou o advogado.

Urach, entretanto, está aberta a uma resolução amigável, desde que haja uma retratação, segundo Meija. "Você pode ter opinião para tudo, mas a liberdade de expressão termina quando pegam a opinião e fazem um mal. Ele poderia ter falado de várias maneiras", disse.

"A finalidade não é ganhar grana, é mostrar que há muitas pessoas lesadas pelas igrejas. As pessoas têm que entrar com a ação se forem lesadas e não podem ser discriminadas quanto a isso".

Comentário de Silas Malafaia

Durante a entrevista, publicada em março, o pastor disse que Urach "voltou para aquela vida que ela condenou", classificando as ações dela como "falácia".

"Eu só lamento que quando essa mulher estava no fundo do poço, toda desgraçada, a igreja restaurou. [...] Que moral essa mulher tem pra vir falar de alguém se ela voltou a fazer tudo que ela fez no passado e levou a vida dela à desgraça?", comentou o líder religioso na ocasião.

O advogado da modelo negou que Urach tenha voltado a se prostituir, como o pastor havia insinuado. Ela, inclusive, também processa a Igreja Universal do Reino de Deus com o intuito de reaver doação de quase R$ 2 milhões dirigida à instituição.