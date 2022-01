Andreia Sadi revela desafio para manter saúde mental durante pandemia de Covid-19

A jornalista Andreia Sadi, de 34 anos, respondeu algumas curiosidades nas redes sociais, contando sobre leituras, os desafios da maternidade e até mesmo sobre a pandemia de Covid-19. Segundo ela, manter a saúde mental tem sido um dos principais desafios atualmente.

O assunto foi citado após uma pergunta direta de um seguidor. "Como está de saúde mental?", questionou. Fazendo terapia, a jornalista fez questão de dizer que tem contado também com o apoio de amigos e familiares.

"Maior desafio, hoje, é isso: quem disser que está bem, no 3° ano de pandemia, nós vivendo o que estamos vivendo... olha... desconfio. Por aqui, um dia de cada vez, terapia, buscando ajuda e ombro dos amigos. Meu irmão compadre é meu confessionário, coitado. E assim a gente vai indo...", disse Andreia.

Isolamento

Andreia já havia revelado, na manhã de quinta-feira (27), que foi diagnosticada com Covid. Em comunicado, ela revelou que não apresentaria o programa que comanda na Globo News por conta da doença.

"Amigos! Hoje não tem 'Em Foco com Andréia' na Globo News, porque estou me recuperando da Covid-19. Obrigada pelas mensagens, está tudo bem", revelou. Vacinada com as três doses do imunizante contra a doença, Andreia pediu para que os espectadores se cuidassem.