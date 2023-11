Anahí não estará no show do RBD em São Paulo neste sábado (18), por ordem médica

Anahí, do RBD, não se apresentará no show do grupo deste sábado (18), no Allianz Parque, em São Paulo, por ordem médica. O 'Soy Rebelde Tour', porém, seguirá com os outros integrantes da banda: Dulce Maria, Maite, Christopher e Christian.

O comunicado foi publicado no Instagram da cantora pela Live Nation, que produz a turnê no Brasil. "Estou com o coração partido por não poder me apresentar nesta noite", escreveu Anahí.

Legenda: O comunicado foi publicado no Instagram da artista Foto: Reprodução/Instagram

"Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas, infelizmente, os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês", continuou ela.

Infecção renal

A integrante do RBD foi diagnosticada neste sábado com infecção renal grave. Em seus perfis nas redes sociais, ela havia compartilhado que há dias tem sentido "dores insuportáveis".

Tanto que, às lágrimas, ela chegou a sair no meio do show da banda nesta sexta-feira (17) para ir direto ao hospital, onde se submeteu a exames de sangue e ultrassom.