Ana Paula Padrão comenta recuperação do marido após acidente: ‘Me sinto a mais impotente do mundo'

Usando os stories de seu Instagram como forma de desabafar sobre o acidente e posterior fase de recuperação do marido, a apresentadora Ana Paula Padrão refletiu, nesta segunda-feira (6), sobre como é difícil desempenhar o papel de cuidadora, tanto física quanto emocionalmente. Gustavo Diament se recupera de um acidente após fugir de um assalto em 22 de outubro.

"É muito difícil desgrudar do cuidado que tenho dedicado 24 horas por dia ao Gustavo para fazer qualquer outra coisa, inclusive essas que me fazem bem. Porque a minha emoção está com ele, não está aqui. Eu não tinha ideia do que é ser uma cuidadora de alguém que eu amo. É um negócio avassalador. Fisicamente, é claro, porque ele tem fraturas múltiplas, vai demorar um pouco para recuperar todos os movimentos. Mas principalmente emocionalmente", disse.

Veja também

A jornalista afirmou, em outro momento, que, quando o marido está com dor, ela se sente "a mais impotente". "Se ele dorme bem, eu durmo bem. Se ele está com muita dor, eu me sinto a última das criaturas, a mais impotente do mundo por não poder fazer nada, a não ser dar os remédios que o médico prescreveu. Ele tem muita sorte porque vão ser apenas algumas semanas de muita dor, de muita limitação, mas tudo vai voltar a ser como antes. Eu tenho sorte por poder contar com uma rede de apoio sólida", explicou.

A famosa comentou que passou a se indagar sobre como deve ser sacrificante para aqueles que precisam cuidar dos entes queridos não por uma fase, como é o caso dela, mas pela vida inteira. "Eu não sei quem eu vou ser no futuro, mas eu sei que não sou mais a pessoa que eu era quinze dias atrás. Eu me sinto extremamente vulnerável, mais emotiva e muito menos apegada a tudo que não seja fundamental. Como a gente retoma a vida normal? Qual vai ser o menu normal no futuro?", falou, em tom de reflexão.

Relembre

Gustavo Diament, de 50 anos, foi abordado por dois homens armados enquanto seguia em uma moto, na Via Dutra, em 22 de outubro. Ele e Ana Paula tinham passado o fim de semana na Serra da Mantiqueira, e Ana Paula seguia de carro para casa. Enquanto isso, ao ser perseguido pela dupla de assaltantes, o empresário caiu na vala próxima à pista.

O executivo ficou internado por dez dias e recebeu alta para seguir a recuperação em casa. Ele quebrou a bacia, duas escápulas e duas vértebras.

Em constante contato com os seguidores, a comunicadora fez um desabafo nas redes sociais no dia 1 de novembro, quando o marido recebeu alta: “Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada para alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga. De lá pra cá vivemos uma montanha russa de emoções. (...) Hoje estamos indo para casa. Serão semanas de recuperação, mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui”, escreveu na ocasião.