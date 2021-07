Ana Maria Braga veste fantasia de Cruella durante apresentação do 'Mais Você'; veja

Ana Maria Braga apareceu com look diferente na manhã desta quarta-feira (21) no programa 'Mais Você'. A apresentadora vestiu roupa para homenagear a personagem Cruella, do filme lançado pelos estúdios Disney no último início de junho deste ano.

Com uma máscara preta e o cabelo divido entre as cores preta e branca, Ana surgiu diante das câmeras com um longo vestido vermelho para divulgar o lançamento do filme no Globoplay.

"Lenda que serve entretenimento de qualidade diariamente", escreveu o perfil do Gshow no Twitter. Durante a breve apresentação como a personagem, Ana fez cara séria ao incorporar a Cruella.

Veja:

Retorno ao programa

Ana voltou à apresentação do 'Mais Você' recentemente, logo após se recuperar de um quadro leve de Covid-19. Em discurso na última segunda-feira (19), ela lembrou da importância de estar vacinada contra a doença.

"Graças a eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma muito branda da Covid. Mesmo assim, foram dias de apreensão", disse na ocasião.