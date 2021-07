Ana Maria Braga se recupera da Covid-19 e retorna ao 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao programa 'Mais Você' nesta segunda-feira (19), logo após se curar da Covid-19. Ela havia recebido diagnóstico positivo para a doença no último dia 5 de julho, mas teve sintomas leves.

"Graças a eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma muito branda da Covid. Mesmo assim, foram dias de apreensão", descreveu durante a exibição. Veja:

Durante o relato, Ana ressaltou a importância da vacinação e disse ter ficado surpresa ao saber que estava com o coronavírus.

"É um susto. Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não tenho ideia, não saio de casa, só para vir aqui, tenho muito cuidado. É muito traiçoeiro", revelou.

Sintomas da Covid

Apesar da forma branda, Ana Maria Braga também ressaltou a dificuldade ao lidar com os sintomas em isolamento. Segundo a apresentadora, o medo também deixou a situação ainda mais tensa.

"Mesmo sendo forma leve, é terrível. Te deixa em condições que você não tem vontade de fazer nada, fica derrubado na cama. Perdi olfato e paladar, graças a Deus está voltando, senão não ia poder trabalhar", confirmou.

No programa, Ana conversou com a médica Elnara Negri e pediu para que os espectadores continuem com as medidas de prevenção mesmo estando vacinados. Ela ressaltou a importância de usar máscaras e evitar aglomerações.

Além disso, ela aproveitou para agradecer o carinho recebido. "Agradeço as centenas de ligações, não pude responder a todos", pontuou ao receber flores da equipe e de amigos.