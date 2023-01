Ana Maria Braga publica foto ao lado do namorado durante viagem de férias

Ana Maria Braga surpreendeu a web ao publicar fotos com o namorado, Fábio Arruda, nesse domingo (22). A apresentadora está viajando de férias com a família. "A África do Sul é um lugar muito especial", escreveu, em legenda que acompanha série de imagens da viagem.

Ana Maria tem um relacionamento discreto desde março do ano passado, conforme aponta o Extra.