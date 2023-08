Ana Maria Braga mostra batismo no Rio Jordão: 'emoção única'

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (23), um vídeo do momento que foi batizada no Rio Jordão, local onde Jesus Cristo também foi batizado. A artista está de férias em Israel, e tem compartilhado em suas redes sociais pontos altos da viagem.

“Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão. Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis à oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica. O gesto é simbólico, mas importante para quem crê. Emoção única”, escreveu Ana na legenda da publicação.

Repercussão entre os fãs

Nos comentários, famosos e fãs comentaram sobre o momento vivido por Ana. “Ai que lindo, Ana! Eu estou emocionada, e nem sei direito o porquê. Te amo”, publicou a ex-BBB Linn da Quebrada. “Meu sonho é um dia fazer esse percurso”, publicou uma seguidora. “Ana respeita e tem fé. Passa verdade, sem sensacionalismo”, elogiou mais um.

Com as férias da apresentadora, Talitha Morete e Fabricio Battaglini estão no comendo do “Mais Você” na Globo.