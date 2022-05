Ana Maria Braga explica engasgo com bolo de laranja e diz: 'resolvi respirar antes da hora'

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o engasgo com comida durante o programa "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (5). Com bom humor, ele disse que a situação virou assunto nacional. Segundo a veterana das manhãs da TV Globo, o fato aconteceu por ela fazer muitas ações ao mesmo tempo no matinal.

"Fazer esse negócio que eu faço, que eu já faço há alguns anos, que é chupar cana, assobiar, cantar, dançar tango, tudo ao mesmo tempo, requer um pouco, realmente, de prática, de pensar a respeito do que você tá fazendo", comentou Ana Maria.

Ana Maria Braga Apresentadora E ontem, eu estava tão entusiasmada, e a Vivi [produção] disse que eu tinha que fazer outra coisa ainda, além de tudo isso que eu tava fazendo, que eu resolvi respirar antes da hora e ai eu engasguei".

Veja momento do engasgo:

A apresentadora do "Mais Você" ainda disse que recebeu diversas mensagens de telespectadores e profissionais da saúde.

Por fim, ela agradeceu o departamento médico da TV Globo pelo socorro imediato no fim do programa.



"Eu recebi muitos recados, orientações. Fui muito bem atendida pelo pessoal do serviço médico Globo. Doutora Patricia Miranda, Cícero Pires, os enfermeiros, professor e Rui Imamura, da Faculdade de Medicina da USP, me mandou também toda explicação da manobra de Heimlich", finalizou Ana Maria.