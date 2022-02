Ana Maria Braga é substituída por Fabricio Battaglini no 'Mais Você' nesta quinta-feira (3)

O repórter Fabricio Battaglini substituiu Ana Maria Braga no "Mais Você", nesta quinta-feira (3). Ele causou estranheza nos telespectadores. O repórter comentou rapidamente sobre a ausência da apresentadora da TV Globo, mas não deu detalhes.



"Eu sei, você tá ligando a televisão agora, tá vendo aqui a gente... 'que o Fabrício tá fazendo aí'. Já vou te responder. A Ana hoje precisou se ausentar, mas tá tudo bem com ela. Amanhã ela já tá de volta aqui", declarou o repórter.



No programa, ele chamou Gil do Vigor para o quadro "Tá Lascado" e Juliane Massaoka para o "Feed da Ana". Nas ausências de Ana Maria Braga, normalmente, Fabricio apresenta o programa ao lado de Talitha Morete.



No Twitter, usuários mandaram mensagens de melhoras para Ana Maria com base no histórico de ausência da apresentadora por questões de saúde.

Veja tweets: