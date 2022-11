Ana Maria Braga é submetida a cirurgia na perna e ficará afastada do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga precisou passar por cirurgia na perna, na última sexta-feira (11), e ficará afastada do programa Mais Você, na TV Globo, pelos próximos dias.

O procedimento foi realizado para tratar uma dor na perna da qual a apresentadora se queixava, sequela da radioterapia que Ana fez em 2001 para tratamento do câncer colorretal.

Apesar da necessidade de intervenção cirúrgica, a equipe da apresentadora garante se tratar de uma cirurgia simples, que já estava programada. Ana já recebeu alta e se recupera em casa.

'Tô em casa, tô numa boa'

Em vídeo publicado no Twitter, nesta terça-feira (15), Ana Maria Braga revelou que o problema de saúde já se arrastava "há algum tempo", e que o médico exigiu repouso para recuperação. Ana também tranquilizou fãs e amigos.

"Passando por aqui pra agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores, 'seguimores'. Tô em casa, tô numa boa, já pensando em como vou ajeitar a decoração do Natal com a Copa do Mundo", brincou a apresentadora.

O afastamento para cuidar da saúde ocorre num período em que a grade da emissora tem alterações devido ao cronograma da Copa do Mundo 2022. Entre os dias 21 e 28 de novembro, o Mais Você não será exibido.

Assim, Ana Maria aproveitou para tirar férias e ficará ausente das telas nos próximos dias.

O programa desta terça-feira (15) já não contou com a presença de Ana, foi apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que estarão à frente da atração até sexta-feira (18).