Ana Maria Braga aparece vestida de onça no 'Mais Você' em homenagem à estreia da novela 'Pantanal'

A apresentadora Ana Maria Braga decidiu comemorar a estreia da novela Pantanal, que ocorre na Rede Globo nesta segunda-feira (28), de um jeito inusitado. Vestida de onça, ela chegou empolgada para entrar no clima do começo da exibição do remake.

"Como eu vou fazer uma ponta na novela 'Pantanal', que estreia hoje, eu vim a caráter!", explicou Ana Maria. Além dela, Bruno Astuto, convidado do programa para comentar a cerimônia do Oscar, também surgiu vestido a caráter.

Eu não sei vocês, mas eu tô ansiosa demais pra estreia de #Pantanal ✨ E a @ANAMARIABRAGA contou um pouquinho dessa história aqui. Só vem, novelãããão! 🧡 pic.twitter.com/TA5y7ReObT — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 28, 2022

"Só a gente pra brincar com isso e lembrar de preservar a nossa natureza. Meus câmeras, meu estúdio todo entrou na brincadeira. Cada um mais bonitinho que o outro. Nossos bastidores aqui são absolutamente especiais", explicou a apresentadora.

Ana também citou o sucesso da novela original, que foi escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa em 1990. Agora, na trama da nova novela, Maria Marruá será interpretada por Juliana Paes e Juma ficará sob a responsabilidade de Alanis Guillen.