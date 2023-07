Ana Hickman rebate críticas ao marido após vídeo viralizar: ‘é um crime’

A apresentadora Ana Hickman usou os Stories, no domingo (23), para rebater as críticas ao marido, Alexandre Correa. Um vídeo em que Alexandre aparece sendo grosseiro com Ana viralizou nas redes sociais.

A apresentadora, no entanto, explicou que as imagens foram tiradas de contexto e são de uma brincadeira feita por ele e postada no canal dela do YouTube, há quatro anos.

“Uma plataforma com belo número de alcance e seguidores pegou trechinhos de um vídeo publicado no meu canal no YouTube, de uma brincadeira, de uma trollagem, que meu marido ele age de uma forma que não é o Alexandre que eu conheço. No vídeo, a gente explica. A plataforma pegou um trechinho em que ele está me trollando - a plataforma não explicou isso - e sim que ele estava sendo grosseiro e agressivo comigo”, iniciou ela.

“Vamos combinar: não sou mulher de ficar com ninguém que é grosseiro e agressivo comigo. Nós estamos casados há 25 anos, juntos há 26, estamos viajando de férias em família e nos deparamos com um negócio desse. A conclusão que eu chego é que as pessoas realmente querem causar o mal para as outras”, acrescentou ela.

Ela ainda desabafou dizendo que o trecho incitou o ódio contra Alexandre nas redes. “Para que inventar uma coisa dessas?! Distorcer, pegar um trecho e dissimular uma situação só pra gerar visualização, eu acho de péssimo gosto, desnecessário! E um crime, de verdade! Incitar o ódio contra meu marido e estragar nossa viagem. Pra quê? De verdade, não precisava”.