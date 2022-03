Ana Furtado e Boninho curtem dias de folga em clima de romance no Rio de Janeiro

Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB) 22, e a apresentadora Ana Furtado tiraram alguns dias de março para descansar. O casal viajou com a família para Angra dos Reis (RJ), onde curtiram o sol e piscina.

No Instagram, em postagem publicada quinta-feira (3), Ana compartilhou alguns registros da viagem, em que aparece dando um beijo em Boninho durante passeio de barco.

O casal passou os dias com a filha, Isabella, Bruno Boni de Oliveira, irmão de Boninho, e a mulher dele, Johanna Knoppers, e o patriarca da família, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

O diretor do BBB 22 até chegou a gravar um vídeo, dizendo que deixou o reality aos cuidados de Rodrigo Dourado, diretor-geral do programa.



"Isso que é carnaval! Eu vim aqui dar uma descansada, Dourado cuidando de tudo e eu aqui no remoto... E aí tem essa loucura toda. Hoje é semanas zerada, a gente vai sentar amanhã para discutir o que a gente vai provocar a galera. Abrava, um beijo para você", declarou ele.