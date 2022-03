Ana Beatriz Nogueira faz cirurgia no pulmão, passa bem e deve ser liberada de hospital

A atriz Ana Beatriz Nogueira, que fez cirurgia na última quinta-feira (10) para retirar um pequeno tumor no pulmão, passa bem e já deve deixar o hospital na próxima quarta-feira. As informações foram divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Também segundo a mesma coluna, publicada neste domingo (13), a cirurgia correu como um sucesso justamente pela descoberta precoce. Ana Beatriz teve influenza e, após uma tomografia, descobriu o tumor.

Comemoração

"Passou, passou! Bendita influenza", comemorou em declaração à coluna de Kogut. Atualmente, a atriz está no ar como a personagem Elenice, na novela 'Um lugar ao Sol'.

Em seguida, ela deve participar do folhetim 'Olho por Olho', de autoria de João Emanuel Carneiro e com direção de Carlos Araújo. Com gravações para maio, o esperado é que a estreia ocorra no streaming Globoplay.