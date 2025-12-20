Altas Horas deste sábado terá show exclusivo de Natal, com Samuel Rosa

Em clima de Natal, o Altas Horas deste sábado (20) traz um show especial de Samuel Rosa.

“Atenção, fãs do duo Serginho Groisman e Samuel Rosa! Neste sábado, o Altas Horas vira palco para um show exclusivo logo depois de Três Graças, anunciou o pefil oficial do programa, que é apresentado por Serginho.

Ainda confirme o anúncio, o setlist contará com grandes hits, histórias especiais e o clima de Natal que emociona de verdade.

“Um reencontro esperado há muito tempo, cheio de memória, música e sentimento, do jeitinho que só o Altas Horas entrega”, diz ainda o comunicado.

No programa, Serginho recebe artistas de diferentes estilos e trajetórias. Também estarão presentes os cantores Dilsinho, Daniel, Zé Camilo, Vitor Kley e Luiz Caldas. Também participam do encontro a dupla Jane & Herondy e a cantora Wanderléa.

Que horas começa o Altas Horas deste sábado (20)?

O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no Globoplay.

O programa tem apresentação de Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados, após a novela "Três Graças".

SHOW ESPECIAL