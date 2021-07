Alok lança nova música em parceria com o cantor John Legend

O DJ Alok anunciou nesta sexta-feira (30) seu recente trabalho, fruto de mais uma parceria internacional, desta vez com um dos astros do R&B, o cantor norte-americano John Legend.

A música In My Mind foi gravada a distância, em razão da pandemia de Covid-19, segundo informações do site r7. Confira abaixo:

Anúncio de Alok

A novidade foi anunciada por Alok em suas redes sociais, com vídeo que mostra Legend nos vocais. O cantor, que já tem em sua trajetória prêmios como Grammy, Emmy e Oscar, também divulgou a parceria em seu Instagram.

"É um prazer enorme construir histórias com profissionais que sempre admirei e John Legend é um deles. Produzir In My Mind com essa parceria foi, além de prazeroso, muito gratificante", disse Alok em comunicado à imprensa.

Carreira internacional

Alok coleciona parcerias internacionais na sua carreira. O DJ brasileiro já trabalhou com outros nomes como Dua Lipa, Steve Aoki, Ina Wroldsen, Conor Maynard, The Vamps, Steve Aoki e Tove Lo.