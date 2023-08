Alok fará supershow no Rio de Janeiro neste sábado (26); veja horário e como assistir

O DJ Alok fará show neste sábado (26), no Rio de Janeiro, nas areias da praia de Copacabana, e promete fazer um dos maiores eventos da carreira. Chamado de 'Show do Século', a apresentação será transmitida na televisão e na Internet.

A apresentação começa às 20h, e será exibida no canal Multishow e no Globoplay, a plataforma de streaming contará, inclusive, com sinal aberto para não assinantes. Enquanto isso, TV Globo também fará a transmissão, mas só vai mostrar os melhores momentos do show.

A celebração tem dois motivos: os 100 anos do hotel Copacabana Palace e os 32 anos do artista, que faz aniversário neste sábado (26).

O público esperado até então é de um milhão de pessoas, que se reunirão diante de uma estrutura grandiosa, com um palco em formato de pirâmide. Segundo dados da assessoria de Alok, o espaço tem quase 30 metros de altura, também servindo como um telão de LED.

Alok vai performar diante de um show de drones de oito minutos, queima de fogos e efeitos especiais com luzes e lasers. Além disso, música eletrônica e samba vã se misturar com a participação de 120 ritmistas e 12 mestres-salas e porta-bandeiras das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.