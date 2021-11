'Alma Gêmea' e 'O Beijo do Vampiro' serão exibidas no canal Viva

O canal Viva anunciou a reapresentação de duas novelas em 2022: "Alma Gêmea" (2005) e "O Beijo do Vampiro (2002)". As produções marcaram a década por contarem histórias de amor com elementos sobrenaturais.

A trama de Walcyr Carrasco substituirá "Paraíso Tropical" (2007) a partir de janeiro, enquanto a comédia de Antonio Calmon entrará no ar em fevereiro.

O ator Kayky Brito, protagonista da novela de vampiros, comemorou nas redes sociais o retorno da obra. "O Beijo do Vampiro, uma relíquia de Antônio Calmon, voltará para ser vista no lazer, por pura descontração, aos nossos olhos. Aliás, ano que vem, 2022 fará 20 anos desta obra-prima. Ele ainda pediu a criação de "O Beijo do Vampiro 2".

Sinopse de 'Alma Gêmea'

Legenda: "Alma Gêmea" foi exibida em 2005 Foto: Reprodução/TV Globo

A história, ambientada na década de 20, mostra o amor entre Rafael (Eduardo Moscovis), um botânico que cria rosas, e Luna (Liliana Castro), uma jovem bailarina. Quando os dois se conhecem é amor à primeira vista. Um amor tão forte que, em pouco tempo, eles se casam e têm um filho, Felipe (Sidney Sampaio).



No entanto, alguém muito próximo está disposto a fazer de tudo para separá-los: Cristina (Flávia Alessandra), a prima pobre de Luna que morre de inveja do casal. Para se vingar, ela planeja um assalto a Luna. Na noite em que o plano é colocado em prática, a bailarina leva um tiro dos bandidos e não resiste.



Arrasado com a morte da esposa, Rafael se torna um homem muito infeliz. Perde o amor pela vida e vive solitário, preso dentro de casa. O que o botânico nem imagina é que, Serena (Priscila Fantin), uma jovem índia mestiça, vai chegar à cidade e despertar sua atenção.

Sinopse de 'O Beijo do Vampiro'

Legenda: A novela "O Beijo do Vampiro" foi exibida em 2002 Foto: Reprodução/TV Globo

Uma história de amor entremeada por elementos sobrenaturais, drama, humor e a luta do bem contra o mal dão o tom de O Beijo do Vampiro. Cecília (Flávia Alessandra) é a heroína da trama, uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira).



No dia do casamento dela com o conde Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo, em um duelo, e toda a família da princesa. Cecília se suicida, obrigando Bóris a viver sem seu grande amor durante séculos. Bóris volta a reencontrar e perseguir a amada na década de 2000, época em que se passa a novela.



Agora ela é Lívia, casada com Beto (Thiago Lacerda) e mãe de três filhos, Zeca (Kayky Brito), Tetê (Renata Nascimento) e Juninho (Guilherme Vieira). Na atualidade, Bóris quer mais do que conquistar a ex-princesa. Ele deseja recuperar Zeca, que, na verdade, não é filho de Lívia e Beto, mas seu filho com uma amante. Assim que nasceu, ainda na maternidade, Bóris colocou Zeca no lugar do filho verdadeiro de Lívia.